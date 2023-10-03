Корнеев: «Урал» мог разгромить «Рубин»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал победу «Урала» над «Рубином» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Авторами голов в составе «шмелей» стали Андрей Егорычев (40-я минута) и Эрик Бикфалви (56-я минута).

«Надо признать, что «Урал» полностью переиграл «Рубин», у которого вроде не было ни одного подхода или чего‑то похожего. Хозяева поля могли довести счет до 3:0 или 4:0», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

На текущий момент екатеринбургский клуб занимает первое место в группе B, набрав восемь очков. В последнем туре «Урал» на выезде встретится с «Ростовом».