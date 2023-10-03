​«Зенит» повёл в матче с «Балтикой»

Во вторник «Зенит» принимает «Балтику» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России. На 18-й минуте команде Сергея Семака удалось открыть счёт. Автором гола стал нападающий «сине-бело-голубых» Иван Сергеев, который хорошо проявил себя в завершении и нанёс точный удар под перекладину.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Зенит» - «Балтика» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Стоит сказать, что после четырёх туров в этой группе Кубка России лидирует именно «Балтика» с 9 очками. «Зенит» отстаёт на один зачётный балл.