​Миранчук не реализовал пенальти в матче «Локомотива»

Во вторник вечером «Локомотив» проводит домашний матч против «Ростова» в пятом туре группового этапа Кубка России. Команда Михаила Галактионова имела шикарную возможность забить быстрый гол, но на 7-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти. Полузащитник пробил плохо и не смог открыть счёт.

Стоит сказать, что в следующей атаке ворота гостей из Ростова-на-Дону поразил Дмитрий Баринов, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

Следить за дальнейшим развитием событий в игре между «Локомотивом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.