​Мойзес отправился на матч против «Факела»

ЦСКА отправился в Воронеж, где в среду команда сыграет против «Факела» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. На видео, которое показала пресс-служба московского клуба, можно заметить защитника Мойзеса. Он полностью восстановился после повреждения и готов выйти на поле.

Стоит сказать, что Мойзес пропустил несколько последних матчей ЦСКА. В последний раз бразилец играл 16 сентября, когда «армейцы» проводили матч против «Крыльев Советов» в чемпионате России.

Матч «Факел» - ЦСКА начнётся 4 октября в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.