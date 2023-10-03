​«Урал» обыграл «Рубин», лишив казанцев шансов выйти в плей-офф пути РПЛ

Во вторник в пятом туре группового этапа Кубка России «Урал» принимал «Рубин». Команда Виктора Ганчаренко порадовала своих болельщиков победой со счётом 2:0. В первом тайме отличился Андрей Егорычев, а во втором – Эрик Бикфалви.

Теперь турнирная ситуация в группе В следующая:

1. «Урал» (5 игр - 8 очков);

2. «Ростов» (4 игры – 8 очков);

3. «Локомотив» (4 игры – 7 очков);

4. «Рубин» (5 игр – 4 очка).

Как видим, «Рубин» потерял шансы выйти в плей-офф верхней части турнирной сетки, то есть пути РПЛ.

В шестом туре «Рубин» сыграет в гостях у «Локомотива», а «Урал» - в гостях у «Ростова».