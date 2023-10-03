​«Урал» обыграл «Рубин», лишив казанцев шансов выйти в плей-офф пути РПЛ

Во вторник в пятом туре группового этапа Кубка России «Урал» принимал «Рубин». Команда Виктора Ганчаренко порадовала своих болельщиков победой со счётом 2:0. В первом тайме отличился Андрей Егорычев, а во втором – Эрик Бикфалви.
Протокол игры
|(1:0) Егорычев Андрей40'
|(2:0) Бикфалви Эрик56'
Помазун Илья•Бевеев Мингиян•Эмерсон Рамос•Филипенко Егор 25'46' (Итало (46') •Аюпов Тимур•Дмитриев Игорь87' (Малькевич Владислав (87') •Кулаков Денис•Мишкич Даниэль71' (Сунгатулин Фаниль (71') •Юшин Александр46' (Гильерме Шеттине (46') •Бикфалви Эрик75' (Мамин Артём (75') •Егорычев Андрей
Шамов Егор•Ашурматов Рустам•Дрезгич Урош64' (Рожков Игорь (64') •Ширяев Максим64' (Вада Валентин (64') •Тесленко Егор•Апшацев Марат• 70'Коновалов Игорь•Безруков Руслан•Зотов Александр•Фамейе Джоэль• 45'Уридия Мераби64' (Чумич Никола (64')
03 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
Теперь турнирная ситуация в группе В следующая:
1. «Урал» (5 игр - 8 очков);
2. «Ростов» (4 игры – 8 очков);
3. «Локомотив» (4 игры – 7 очков);
4. «Рубин» (5 игр – 4 очка).
Как видим, «Рубин» потерял шансы выйти в плей-офф верхней части турнирной сетки, то есть пути РПЛ.
В шестом туре «Рубин» сыграет в гостях у «Локомотива», а «Урал» - в гостях у «Ростова».
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