​Дзюба – в запасе: «Локомотив» озвучил состав на матч с «Ростовом»

В пятом туре групповой стадии Кубка России «Локомотив» будет принимать «Ростов». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

Отметим, что нападающий Артём Дзюба начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» начнётся в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.