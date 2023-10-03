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​Дзюба – в запасе: «Локомотив» озвучил состав на матч с «Ростовом»

03 Октября 2023 • 16:23 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Ростов
1 1.77 X 4.00 2 4.50
Через 0 ч. 39 мин.

В пятом туре групповой стадии Кубка России «Локомотив» будет принимать «Ростов». Наставник московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

Отметим, что нападающий Артём Дзюба начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» начнётся в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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Комментарии (1)
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Ando Loko
03 Октября 2023 в 16:34
2 правых защитника, 2 левых защитника, Сулейманов на острие, Гильерме в воротах... Занятный состав
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