​Изидор и Сергеев – в составе «Зенита» на матч с «Балтикой»

Во вторник «Зенит» будет принимать «Балтику» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Ренан, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После четырёх туров «Балтика» занимает в группе С первое место (9 очков), а «Зенит» - второе (8 очков).