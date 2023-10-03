«Зенит» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Балтика
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Протокол игры
|(1:0) Сергеев Иван II18'
|24'Бистрович Кристиян (1:1)
|(2:1) Кейрос Ду64'
Адамов Денис•Родригао де Соуза•Эракович Страхинья•Ренан Роберт46' (Кассьерра Матео (46') •Дуглас Сантос•Вендел Жералдо•Коваленко Александр46' (Барриос Вильмар (46') •Кейрос Ду•Мантуан Густаво•Изидор Вильсон46' (Алип Нуралы (46') •Сергеев Иван II
Бориско Максим•Пуцко Александр•Гассама Натан•Радмановац Никола•Сото Гильермо•Казаев Ян46' (Энрикес Анхело (46') •Бистрович Кристиян65' (Аванесян Тигран (65') •Кузьмин Максим58' (Пряхин Сергей (58') •Маляров Кирилл•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон46' (Галоян Артур (46')
03 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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