«Локомотив» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В Кубке России по футболу встречаются «Локомотив» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Ростов
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Протокол игры
|(1:0) Сулейманов Тимур34'
|(2:0) Миранчук Антон39'
|(3:0) Глушенков Максим59'
Гильерме дос Сантос•Фассон Лукас•Морозов Евгений• 36'Ненахов Максим•Сильянов Александр•Баринов Дмитрий•Марадишвили Константин•Миранчук Антон55' (Дзюба Артём (55') •Самошников Илья55' (Жемалетдинов Рифат (55') •Тикнизян Наир•Сулейманов Тимур55' (Глушенков Максим (55')
Медведев Никита•Игнатов Герман•Кирш Илья46' (Байрамян Хорен (46') •Прохин Данила• 46'Семенчук Давид•Терентьев Денис•Акбашев Роман•Комаров Иван•Щетинин Кирилл•Ионов Алексей46' (Лангович Андрей (46') •Тугарев Роман
03 октября. Стадион "РЖД Арена (Москва)".
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