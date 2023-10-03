«Урал» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке России по футболу встречаются «Урал» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Урал - Рубин
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Егорычев Андрей40'
|(2:0) Бикфалви Эрик56'
Помазун Илья•Бевеев Мингиян•Эмерсон Рамос•Филипенко Егор 25'46' (Итало (46') •Аюпов Тимур•Дмитриев Игорь•Кулаков Денис•Мишкич Даниэль•Юшин Александр46' (Гильерме Шеттине (46') •Бикфалви Эрик•Егорычев Андрей
Шамов Егор•Ашурматов Рустам•Дрезгич Урош•Ширяев Максим•Тесленко Егор•Апшацев Марат•Коновалов Игорь•Безруков Руслан•Зотов Александр•Фамейе Джоэль• 45'Уридия Мераби
03 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
Бан пользователя