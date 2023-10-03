«Урал» и «Рубин» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Урала» и казанского «Рубина» на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Стартовый состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Кулаков, Аюпов, Юшин, Бикфалви, Мишкич, Дмитриев, Егорычев.
Стартовый состав «Рубина»: Шамов, Ширяев, Ашмуратов, Тесленко, Дрезгич, Апшацев, Коновалов, Безруков, Зотов, Уридия, Фамейе.
Напомним, что обе команды замыкают турнирную таблицу квартета.
Поединок начнётся в 15:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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