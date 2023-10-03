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Смородская поделилась ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Ростовом»

03 Октября 2023 • 13:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
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Через 3 ч. 13 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Ростова».

Спортивный функционер отметила, что обе команды находятся в кризисе, и хоть «железнодорожники» начали набирать обороты, но команда с берегов Дона будет биться.

«У «Ростова» есть проблема — трансферная компания очень слабая. Кризис в «Ростове» есть. Всё это зависит от руководства», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что игра начнётся в 17:15 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Ольга Смородская
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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