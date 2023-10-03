Смородская поделилась ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Ростовом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Ростова».

Спортивный функционер отметила, что обе команды находятся в кризисе, и хоть «железнодорожники» начали набирать обороты, но команда с берегов Дона будет биться.

«У «Ростова» есть проблема — трансферная компания очень слабая. Кризис в «Ростове» есть. Всё это зависит от руководства», - приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, что игра начнётся в 17:15 по московскому времени.