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Наумов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Ростов»

03 Октября 2023 • 10:49 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Ростовом» на групповой стадии Кубка России.

«У «Локомотива» есть психологическое преимущество - выиграли последние два матча, прекрасная игра была с «Зенитом». «Локомотив» должен одержать победу! Будет много голов», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Поединок группового этапа Кубка России состоится во вторник, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Место проведения встречи «Локомотив» - «Ростов» – стадион «РЖД Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Николай Наумов
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