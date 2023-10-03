Наумов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Ростов»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем поединке между «железнодорожниками» и «Ростовом» на групповой стадии Кубка России.

«У «Локомотива» есть психологическое преимущество - выиграли последние два матча, прекрасная игра была с «Зенитом». «Локомотив» должен одержать победу! Будет много голов», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Поединок группового этапа Кубка России состоится во вторник, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. Место проведения встречи «Локомотив» - «Ростов» – стадион «РЖД Арена».