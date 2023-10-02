Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat видео

02 Октября 2023 • 13:34 Комментировать

В рамках пятого тура групповой стадии Кубка России состоится столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком». Пресс-служба «бело-голубых» анонсировала эту встречу роликом в стиле Mortal Kombat.

Матч принципиальных соперников состоится на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным рефери дерби назначен Владимир Москалёв.

В последнем поединке «Динамо» встречалось с грозненским «Ахматом» в рамках десятого тура Премьер-лиги. В этом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Что касается «Спартака», то «народная команда» разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

Черчесов ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.10.23 в 15:00
Урал Урал
Рубин Рубин
2.22 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
13:34 · Кубок России
«Динамо» анонсировало дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat видео
13:04 · Кубок России
Назначен судья на дерби «Динамо» - «Спартак»
29 Сентября
13:26 · Кубок России
​Состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка России
13:22 · Кубок России
​ЭСК объяснила, почему судья не ошибался в пользу «Спартака» в кубковом матче 2
12:33 · Кубок России
Талалаев: «К сожалению, реализация продолжает хромать»
11:21 · Кубок России
Терехов: «На первой минуте 2DROTS пожалели — должно было быть удаление»
09:30 · Кубок России
Мор: «Молодые игроки «Химок» не в полной мере воспользовались шансом в матче с 2DROTS»
07:58 · Кубок России
Радимов отреагировал на поражение 2DROTS от «Химок»
01:15 · Кубок России
​Дьяков: «Да, смотрел этот «супер-мега-матч»
28 Сентября
22:44 · Кубок России
Гаджиев — о матче между 2DROTS и «Химками»: Разница в игре между командами есть, но она не настолько критична
22:29 · Кубок России
Президент 2DROTS Некит - о вылете команды из Кубка России: Мы ненамного слабее «Химок»
22:07 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге
19:35 · Кубок России
Дмитрий Кузнецов: «Удаление спутало все наши планы»
19:26 · Кубок России
Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»
19:20 · Кубок России
Туфан Садыгов: «Для 2DROTS это был большой матч, для нас – тренировочный»
Все новости