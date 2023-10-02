В рамках пятого тура групповой стадии Кубка России состоится столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком». Пресс-служба «бело-голубых» анонсировала эту встречу роликом в стиле Mortal Kombat.

Матч принципиальных соперников состоится на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным рефери дерби назначен Владимир Москалёв.

В последнем поединке «Динамо» встречалось с грозненским «Ахматом» в рамках десятого тура Премьер-лиги. В этом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Что касается «Спартака», то «народная команда» разгромно проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

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