Медиафутбол в России живее всех живых: 2DROTS установил рекорд Кубка России

Кубок России остался без медийных команд. Двукратный чемпион российской Медийной футбольной лиги 2DROTS в этом сезоне дошёл до 1/32 финала Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как меняется наш футбол, и размышляет о том, почему такое внимание приковано к Медийной футбольной команде.

Реформа удалась

В прошлом сезоне Кубок России претерпел существенные изменения в своём формате. Причины такого решения вполне понятны. Вместе с тем к борьбе за второй по значимости трофей страны допустили клубы Медийной футбольной лиги. Показ матчей на стадии 1/256 финала на главном спортивном канале страны, невероятное внимание со стороны СМИ… Разве такое можно было представить, когда играли клубы из любительской лиги? Конечно, нет. Однако «Амкал» и 2DROTS заметно повысили внимание к турниру, особенно на ранних стадиях Кубка России.

Первый блин не комом

Первое участие клубов из Медийной лиги получилось вполне достойным. 2DROTS проиграл во втором раунде «Текстильщику» в серии пенальти. «Амкал» и вовсе проиграл в 1/64 финала одному из будущих покорителей Кубка России – питерской «Звезде». Однако эксперимент был признан удачным, и уже на будущий сезон право на участие в Кубке России получили три клуба.

Проклятье медийных клубов

В текущем розыгрыше Кубка России старт взяли уже три клуба. К «Амкалу» и 2DROTS присоединилась «Родина Медиа». Своё право на участие наравне с профессионалами медийные клубы получили за счёт достижения определённых результатов в Медийной лиге – побед и завоевания медалей. В итоге «Родина Медиа», которую основал Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah, не прошла первый раунд – 3:0 от вологодского «Динамо» уже в 1/256 финала.

«Амкал» разобрался с ногинским «Красным Знаменем», но в 1/128 финала уступил в серии пенальти «Текстильщику». Любопытно, что в сезоне-2022/23 коллектив из Иваново также в серии пенальти на той же стадии 1/128 финала разобрался с 2DROTS. Ещё более интересно, что вологодское «Динамо» впоследствии уступило «Текстильщику», который в 1/32 проиграл московской «Родине». Все, кто обыгрывают медийные клубы, вылетают на этой стадии. Сущее проклятье от Медийной футбольной лиги.

2DROTSустановил рекорд

Настоящий рекорд удался 2DROTS. Клуб прошёл три стадии Кубка России сезона-2023/24. Каждый из матчей приковывал к себе внимание и транслировался на федеральных каналах. Поединок против кировского «Динамо» прошёл в селе Белокаменка, что на берегу Баренцева моря. Не все были рады выбору такого места проведения матча.

Однако игра приковала внимание. Ну кто ещё будет смотреть матч 1/64 финала, кроме преданных поклонников клуба? А здесь – на всю страну и с хорошим уровнем просмотра. Не получилось пройти только в клуб Первой лиги. Андрей Талалаев и его «Химки» показали класс. Но уже через год ждём от Дмитрия Кузнецова и его парней новых рекордов в Кубке России.

Рекордная серия 2DROTS в Кубке России сезона-2023/24