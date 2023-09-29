В пятницу состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка России в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов. Результаты жеребьёвки приводим ниже:

«Химки» - «Уфа»;

«Динамо» Владивосток – «Ротор»;

«Волгарь» - «Енисей»;

«Акрон» - «Шинник»;

«Нефтехимик» - «Форте»;

«Арсенал» Тула – «Родина»;

«СКА-Хабаровск» - «Амкар»;

«Черноморец» Новороссийск – «КАМАЗ».

Матчи пятого раунда Кубка России в нижней части турнирной сетки пройдут с 17 по 19 октября. Победители дуэлей дальше сыграют с представителями Премьер-лиги.

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Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.