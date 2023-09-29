В пятницу состоялась жеребьёвка пятого раунда Кубка России в нижней части турнирной сетки, то есть в Пути регионов. Результаты жеребьёвки приводим ниже:
«Химки» - «Уфа»;
«Динамо» Владивосток – «Ротор»;
«Волгарь» - «Енисей»;
«Акрон» - «Шинник»;
«Нефтехимик» - «Форте»;
«Арсенал» Тула – «Родина»;
«СКА-Хабаровск» - «Амкар»;
«Черноморец» Новороссийск – «КАМАЗ».
Матчи пятого раунда Кубка России в нижней части турнирной сетки пройдут с 17 по 19 октября. Победители дуэлей дальше сыграют с представителями Премьер-лиги.
Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.
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