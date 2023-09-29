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​ЭСК объяснила, почему судья не ошибался в пользу «Спартака» в кубковом матче

29 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать (1)

После поражения от «Спартака» (0:3) в недавнем кубковом матче «Пари НН» обращался в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по пяти эпизодам. ЭСК рассмотрела обращение и не нашла ни одной ошибки в решениях арбитра Евгения Буланова.

ЭСК считает, что Буланов правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 17-й минуте. Отмечается, что контакт руки игрока «Спартака» с лицом игрока «Пари НН» произошёл до ввода мяча в игру и имел случайный характер. Применения чрезмерной силы не было, поэтому поведение спартаковца не было агрессивным.

Комиссия считает, что Буланов верно не назначил одиннадцатиметровый в ворота «красно-белых» и на 31-й минуте. В пояснении говорится, что очевидного нарушения правил со стороны Умярова в верховой борьбе не было. Контакт имел случайный характер.

ЭСК поддержала арбитра в решении не засчитывать гол «Пари НН» на 48-й минуте. Комиссия усмотрела в действиях Севикяна фол по неосторожности в атакующей фазе – игрок опоздал сыграть в мяч и ударил соперника по ноге.

Также комиссия считает, что рефери правильно не поставил пенальти в ворота «Спартака» на 59-й минуте, поскольку Трошечкин сам инициировал контакт, и Мелёшин правила не нарушал.

Наконец, ЭСК поддержала решение засчитать гол «Спартака» на 90+1-й минуте. Комиссия считает, что Бонгонда не совершал очевидную задержку соперника, поэтому фола не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пари НН ЭСК РФС
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Комментарии (1)
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sierge
29 Сентября 2023 в 13:26
как они трактуют случайно или умышленно по разному? т.е. если чувак в нападении то это умышленно, а если в защите то случайно?
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