Талалаев: «К сожалению, реализация продолжает хромать»

В четверг «Химки» прошли медийную команду 2DROTS в кубковом Пути регионов, победив со счётом 2:0. На 15-й минуте результативный удар нанес Кирилл Панченко, а в начале второго тайма поставил точку, Равиль Нетфуллин. Добавим, что медийщики с 25-й минуты играли в меньшинстве.

После завершения поединка главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев порадовался игре на ноль, что не так часто бывает с «Химками» в этом сезоне. Но были и недочеты: «К сожалению, реализация продолжает хромать, надо забивать свои моменты», - приводят слова наставника «Вести Подмосковья».

Своего следующего соперника «Химки» узнают в пятницу.