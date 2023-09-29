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Талалаев: «К сожалению, реализация продолжает хромать»

29 Сентября 2023 • 12:33 Комментировать
2DROTS
0:2
Химки
окончен

В четверг «Химки» прошли медийную команду 2DROTS в кубковом Пути регионов, победив со счётом 2:0. На 15-й минуте результативный удар нанес Кирилл Панченко, а в начале второго тайма поставил точку, Равиль Нетфуллин. Добавим, что медийщики с 25-й минуты играли в меньшинстве.

После завершения поединка главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев порадовался игре на ноль, что не так часто бывает с «Химками» в этом сезоне. Но были и недочеты: «К сожалению, реализация продолжает хромать, надо забивать свои моменты», - приводят слова наставника «Вести Подмосковья».

Своего следующего соперника «Химки» узнают в пятницу.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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