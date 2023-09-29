Терехов: «На первой минуте 2DROTS пожалели — должно было быть удаление»

Защитник «Химок» Сергей Терехов после победы над 2DROTS (2:0) в матче 1/32 финала Кубка России высказался об этой игре.

По словам Терехова, на игру против медийной команды «Химки» настраивались со всей серьёзностью и не ожидали лёгкой прогулки. Также футболист выразил мнение, что ещё в начале матча 2DROTS должны были остаться в меньшинстве.

«На первой минуте их пожалели — должно было быть удаление. Не заметил каких-то определяющих моментов, что арбитр там не свистнул пенальти или ещё что-то», — цитирует Терехова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Химки» проведут 2 октября против «Акрона» в рамках 12-го тура Мелбет-Первой лиги. Начало — в 16:30 по московскому времени.