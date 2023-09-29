Мор: «Молодые игроки «Химок» не в полной мере воспользовались шансом в матче с 2DROTS»

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о вчерашнем кубковом матче между 2DROTS и «Химками».

«Химки» уровнем гораздо выше, но в составе команды была ротация. Молодые футболисты, которым дал шанс Талалаев, не в полной мере им воспользовались, они выпадали, но все решило ранее удаление», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок 1/32 финала Кубка России завершился победой «Химок» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе подмосковного коллектива отметились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин.