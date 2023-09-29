Радимов отреагировал на поражение 2DROTS от «Химок»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результате кубкового поединка между 2DROTS и подмосковными «Химками».

«В боксе говорят, что у всех есть тактика и стратегия, но до первого пропущенного удара. 2DROTS сегодня за половину первого тайма пережили два болезненных удара, но в нокаут не пали. Дроты, вы - мужики!» - оставил сообщение специалист в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась гостевой победой «Химок» со счетом 2:0. Голами отметились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин. С 24-й минуты хозяева играли в меньшинстве.