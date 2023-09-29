​Дьяков: «Да, смотрел этот «супер-мега-матч»

Подмосковные «Химки» сыграли в матче Фонбет Кубка России с командой Медиалиги 2DROTS и благополучно одержали победу. Бывший футболист московского «Спартака» Виталий Дьяков рассказал о своих впечатлениях от матча, признавшись, что решил посмотреть его. Он считает, что игра подтвердила очевидное - командам Медиалиги далеко даже до команд ФНЛ.

- Ну да, я смотрел этот «супер-мега матч». Игра была в одни ворота, пусть и было удаление, но «Химки» победили очень легко и кучу моментов они не забили. На уровне Медиалиги они в порядке. А на уровне ФНЛ им пока крайне тяжело соревноваться, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.