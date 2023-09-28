Гаджиев — о матче между 2DROTS и «Химками»: Разница в игре между командами есть, но она не настолько критична

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о прошедшем матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России, в котором медийный клуб 2DROTS на своём поле потерпел поражение от подмосковных «Химок».

Специалист отметил, что разница в игре между команда существует, но она не очень критична.

«Тем более «Химки» сейчас находятся в первых строках Первой лиги, а еще вчера вообще играли в РПЛ. Я думаю, что 2DROTS показывают уровень Второй лиги», - приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, что подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счётом 2:0.