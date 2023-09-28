Президент 2DROTS Некит - о вылете команды из Кубка России: Мы ненамного слабее «Химок»

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк (Некит) высказался о вылете из розыгрыша Кубка России.

Сегодня, 28 сентября, «дроты» в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России на своём поле потерпел поражение от «Химок» со счётом 0:2.

Спортивный функционер отметил, что гордится командой, ведь она итак далеко прошла.

«Если бы мы играли в равных составах, то уверен — могли бы навязать борьбу. Мы ненамного слабее «Химок», - приводит слова Панасюка «Чемпионат».

Напомним, что с 25-й минуты 2DROTS играли в меньшинстве после удаления нападающего Гаучо.