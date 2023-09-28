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Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге

28 Сентября 2023 • 22:07 Комментировать
2DROTS
0:2
Химки
окончен

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о победе над 2DROTS в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Игрок отметил, что медийная команда придаёт антураж турниру, однако отметил, что «дроты» ничем не удивили.

«Готова ли команда играть в Первой лиге — сложный вопрос. Но думаю, могли бы конкурировать как минимум», - приводит слова Магомедова Sport24.

Напомним, что подмосковная команда одержала победу со счётом 2:0, забив в каждом из займов по одному мячу. 

2DROTS является двукратным победителем Медийной футбольной лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Бутта Магомедов 2DROTS
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