Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о победе над 2DROTS в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.
Игрок отметил, что медийная команда придаёт антураж турниру, однако отметил, что «дроты» ничем не удивили.
«Готова ли команда играть в Первой лиге — сложный вопрос. Но думаю, могли бы конкурировать как минимум», - приводит слова Магомедова Sport24.
Напомним, что подмосковная команда одержала победу со счётом 2:0, забив в каждом из займов по одному мячу.
2DROTS является двукратным победителем Медийной футбольной лиги.
Бан пользователя