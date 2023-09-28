Дмитрий Кузнецов: «Удаление спутало все наши планы»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал кубковое поражение своих подопечных в матче против «Химок».

«Выходили играть на победу, прошли до этого этапы, чтобы показать, на что способны. Но удаление все планы нам спутало, плюс пропустили непонятный гол. Даже не понял, как он залетел», - цитирует Кузнецова телеканал «Матч ТВ».

Команды, напомним, в четверг вечером играли друг против друга в Кубке России в Пути регионов на стадии 1/32 финала турнира. Матч завершился победой химчан – 2:0.

«В Медиалиге мы можем вдесятером выигрывать, а с командой Первой лиги — нет», - добавил тренер.