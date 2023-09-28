Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин оценил уровень сегодняшних соперников своей команды в лице игроков медийного клуба 2DROTS.

«Мы готовились, как к серьезной игре. 2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная. Они молодцы. Я уже сказал им, что они навязали нам хорошую борьбу. Вратарь у них сегодня отлично сыграл. Мои поздравления», - рассказал Митрюшкин «Спорт-Экспрессу», добавив, что его команда всё же более подготовленная и тактически обученная.

Напомним, что «Химкам» удалось с уверенным счётом обыграть представителей медиафутболе в четверг на стадионе «Москвич». Матч завершился со счётом 2:0, отличились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин, а с середины первого тайма игроки 2DROTS схлопотали удаление и играли в меньшинстве.