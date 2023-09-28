Туфан Садыгов: «Для 2DROTS это был большой матч, для нас – тренировочный»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал победу химчан в вечернем матче Кубка России над 2DROTS. Клуб Мелбет-Первой лиги встречался с медийным футбольным клубом в рамках 1/32 финала Пути регионов турнира.

«Интересно всегда смотреть, как играют любители с профессионалами. Для 2DROTS, наверное, это был большой матч, да. Для «Химок» - в большей степени тренировка», - делится Садыгов для «Матч ТВ».

Напомним, что «Химкам» удалось обыграть оппонентов со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. С середины первого тайма игроки 2DROTS находились в меньшинстве.