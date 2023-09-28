Талалаев похвалил 2DROTS и Кузнецова за кубковый матч

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев похвалил сегодняшнего соперника своей команды в Кубке России и главного тренера команды - Дмитрия Кузнецова. Напомним, на стадии 1/32 финала химчане сыграли с медиафутбольным клубом 2DROTS и одержали уверенную победу – 2:0.

«С уважением отношусь к Диме Кузнецову. До игры говорил. А сейчас лишний раз убедился. И прошу поддержать его. Думаю, что с такой отдачей и такой игрой в этой лиге у вас, наверное, соперников не будет!», - обратился Талалаев к соперникам в комментарии для «Матч ТВ».

Теперь «Химки» благодаря победе сыграют в 1/16 финала Пути регионов, 2DROTS покидает турнир.