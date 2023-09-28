​Клубов Медиалиги не осталось в Кубке России

В четверг 2DROTS потерпели поражение в матче против «Химок» (0:2) в нижней части турнирной сетки Кубка России. Теперь клубов Медиалиги в турнире не осталось.

В розыгрыш Кубка России были допущены три команды из Медиалиги. 2DROTS забрались дальше всех, преодолев три раунда. До поражения от «Химок» 2DROTS обыгрывали «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

«Амкал» вылетел во втором раунде, проиграв «Текстильщику» (0:0, поражение по пенальти) после прохода «Знамени» из Ногинска (3:2).

А вот «Родина Медиа» вылетела сразу же, уступив «Динамо» из Вологды (0:3).