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Кубок России

Сказка закончилась: «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России

28 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
2DROTS
0:2
Химки
окончен

Подмосковные «Химки» вечером четверга выбили 2DROTS из Кубка России, обыграв команду в очной встрече со счётом 2:0.

Счёт быстрым голом на 14-й минуте открыл Кирилл Панченко. Экс-форвард столичных «Динамо» и ЦСКА воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и пробил не самым сильным ударом голкипера Дмитрия Сычёва.

Удвоили преимущество химчане во втором тайме – на 63-й минуте Равиль Нетфуллин удачно сыграл на подборе после атаки своих партнёров, подстроился и пробил в левый нижний угол ворот.

Таким образом, медиафутбольный клуб завершил своё выступление в турнире на стадии 1/32 финала, а команда Мелбет-Первой лиги идёт дальше и сыграет в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Протокол игры

 
2DROTS0:2Химки
  15'Панченко Кирилл (0:1)
  59'Панченко Кирилл (0:2)
Сычёв Дмитрий II (_Natkho A. ( 77') Сальников Илья (SALYA)Семёнов ВладиславГудаев Денис (DE GUDAI)Степанов Александр (STIL)Логинов Вадим (LOGA)Клуцей Годфред Гаучо  1'  25'Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)Ослоновский Владислав 77' (_Frolov M. ( 77') Манаев Станислав (MANNA)Шерешков Андрей 33' (Прошляков Данила ( 33')
Запасные: Натхо АмирШибаев Алекс (ALEX)Бегларян Артур (BEGLARYAN)Комисов ВиталийФролов Максим (FROL)Степанов Александр Вячеславович 77'
Митрюшкин АнтонМохаммад Амир  45' 46' (Хосонов Хетаг ( 46') Терехов СергейВолков ЗахарБерковский Илья 66' (Мелентиевич Стефан ( 66') Касимов Тимур 36' (Ларин Алексей II ( 36'Яковлев Владислав Геннадьевич 66') Магомедов Бутта 46' (Степанов Данил ( 46') Нетфуллин РавильСкворцов ЛевСадыгов ИльяПанченко Кирилл
Запасные: Голубович ПетарБурыченков Ярослав
28 сентября.

 

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Химки 2DROTS
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