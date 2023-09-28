Сказка закончилась: «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России

Подмосковные «Химки» вечером четверга выбили 2DROTS из Кубка России, обыграв команду в очной встрече со счётом 2:0.

Счёт быстрым голом на 14-й минуте открыл Кирилл Панченко. Экс-форвард столичных «Динамо» и ЦСКА воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и пробил не самым сильным ударом голкипера Дмитрия Сычёва.

Удвоили преимущество химчане во втором тайме – на 63-й минуте Равиль Нетфуллин удачно сыграл на подборе после атаки своих партнёров, подстроился и пробил в левый нижний угол ворот.

Таким образом, медиафутбольный клуб завершил своё выступление в турнире на стадии 1/32 финала, а команда Мелбет-Первой лиги идёт дальше и сыграет в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Протокол игры