Сказка закончилась: «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России

Подмосковные «Химки» вечером четверга выбили 2DROTS из Кубка России, обыграв команду в очной встрече со счётом 2:0.
Счёт быстрым голом на 14-й минуте открыл Кирилл Панченко. Экс-форвард столичных «Динамо» и ЦСКА воспользовался неразберихой в штрафной хозяев и пробил не самым сильным ударом голкипера Дмитрия Сычёва.
Удвоили преимущество химчане во втором тайме – на 63-й минуте Равиль Нетфуллин удачно сыграл на подборе после атаки своих партнёров, подстроился и пробил в левый нижний угол ворот.
Таким образом, медиафутбольный клуб завершил своё выступление в турнире на стадии 1/32 финала, а команда Мелбет-Первой лиги идёт дальше и сыграет в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.
Протокол игры
|15'Панченко Кирилл (0:1)
|59'Панченко Кирилл (0:2)
Сычёв Дмитрий II (_Natkho A. (77') •Сальников Илья (SALYA)•Семёнов Владислав•Гудаев Денис (DE GUDAI)•Степанов Александр (STIL)•Логинов Вадим (LOGA)•Клуцей Годфред Гаучо 1'• 25'Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)•Ослоновский Владислав77' (_Frolov M. (77') •Манаев Станислав (MANNA)•Шерешков Андрей33' (Прошляков Данила (33')
Митрюшкин Антон•Мохаммад Амир 45'46' (Хосонов Хетаг (46') •Терехов Сергей•Волков Захар•Берковский Илья66' (Мелентиевич Стефан (66') •Касимов Тимур36' (Ларин Алексей II (36'•Яковлев Владислав Геннадьевич66') •Магомедов Бутта46' (Степанов Данил (46') •Нетфуллин Равиль•Скворцов Лев•Садыгов Илья•Панченко Кирилл
Запасные: Голубович Петар•Бурыченков Ярослав
28 сентября.
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