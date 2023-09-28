Трошечкин: «Не очень серьёзно воспринимаю 2DROTS, их ниша - Медиалига»

Хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с журналистами высказался о поединке четвертого раунда Пути регионов Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками».

«Не очень слежу за 2DROTS. «Химки» должны выигрывать. Но, смотря какой состав, какие задачи у «Химок» на эту игру. Не очень серьезно воспринимаю 2DROTS. Они играют в Медиалиге, это их ниша», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч между 2DROTS и «Химками» пройдет в четверг, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.