Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Полузащитник «Химок» Хосонов - о 2DROTS: Обычная команда, никто не расслабляется

28 Сентября 2023 • 12:11 Комментировать
2DROTS
...
Химки
Через 3 ч. 49 мин.

Полузащитник подмосковных «Химок» Хетаг Хосонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/32 финала Пути регионов Кубка России против 2DROTS.

Игрок отметил, что медиаклуб является обычной командой, и никто не расслабляется, и надо выйти, добиться успеха и пройти в следующий раунд.

«Не обращаем на это (прим. - 2DROTS является медийной командой) внимание. Для нас она обычная команда, боевая. Не смотрим, что она играет в Медиалиге», - приводит слова Хосонова «Матч ТВ».

Игра состоится сегодня, 28 сентября. Начало - в 16:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Хетаг Хосонов 2DROTS
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
2DROTS ХИМКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.09.23 в 16:30
2DROTS 2DROTS
Химки Химки
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
12:11 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Хосонов - о 2DROTS: Обычная команда, никто не расслабляется
09:47 · Кубок России
Генич дал прогноз на матч 2DROTS - «Химки»
02:03 · Кубок России
​Игнатьев не особо ценит команды вроде 2DROTS
27 Сентября
23:25 · Кубок России
Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»
21:05 · Кубок России
«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору» 1
21:01 · Кубок России
«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»
20:56 · Кубок России
Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»
20:28 · Кубок России
«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче
20:26 · Кубок России
«КАМАЗ» по делу дожал «Ленинградец» в кубковом матче
20:04 · Кубок России
Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно» 4
19:59 · Кубок России
«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»
19:58 · Кубок России
«Шинник» прошёл брянское «Динамо»
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
18:35 · Кубок России
«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА
17:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге
Все новости