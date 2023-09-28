Полузащитник «Химок» Хосонов - о 2DROTS: Обычная команда, никто не расслабляется

Полузащитник подмосковных «Химок» Хетаг Хосонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/32 финала Пути регионов Кубка России против 2DROTS.

Игрок отметил, что медиаклуб является обычной командой, и никто не расслабляется, и надо выйти, добиться успеха и пройти в следующий раунд.

«Не обращаем на это (прим. - 2DROTS является медийной командой) внимание. Для нас она обычная команда, боевая. Не смотрим, что она играет в Медиалиге», - приводит слова Хосонова «Матч ТВ».

Игра состоится сегодня, 28 сентября. Начало - в 16:30 по московскому времени.