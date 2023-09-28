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Кубок России

Генич дал прогноз на матч 2DROTS - «Химки»

28 Сентября 2023 • 09:47 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем поединке Кубка России между 2DROTS и подмосковными «Химками».

«Я думаю, что «Химки» уверенно выиграют. Мой прогноз - победа «Химок» минимум с разницей в 2 мяча, то есть «Химки» с форой (-1,5)», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок четвертого раунда Кубка России пройдет сегодня, 28 сентября. Начало противостояния запланировано на 16:30 по московскому времени.

Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Константин Генич 2DROTS
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.09.23 в 16:30
2DROTS 2DROTS
Химки Химки
4.80 3.70 1.75
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