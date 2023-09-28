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​Игнатьев не особо ценит команды вроде 2DROTS

28 Сентября 2023 • 02:03 Комментировать
2DROTS
...
Химки
Через 13 ч. 14 мин.

Экс-наставник российской сборной Борис Игнатьев уверен в том, что подмосковные «Химки» легко обыграют в матче 1/32 Пути регионов Фонбет Кубка России команду блоггеров - 2DROTS.

Игнатьев признался, что не особо ценит такие команды, считая, что настоящий футбол может быть только профессиональным и никак иначе.

- Для меня грош цена всем командам, которые получают деньги, выступают на профессиональном уровне, тренируются и проигрывают блогерам, - цитирует слова Бориса Игнатьева Газета.Ru.

Напомним, что действующим обладателем престижного трофея является московский ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Борис Игнатьев 2DROTS
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