​Игнатьев не особо ценит команды вроде 2DROTS

Экс-наставник российской сборной Борис Игнатьев уверен в том, что подмосковные «Химки» легко обыграют в матче 1/32 Пути регионов Фонбет Кубка России команду блоггеров - 2DROTS.

Игнатьев признался, что не особо ценит такие команды, считая, что настоящий футбол может быть только профессиональным и никак иначе.

- Для меня грош цена всем командам, которые получают деньги, выступают на профессиональном уровне, тренируются и проигрывают блогерам, - цитирует слова Бориса Игнатьева Газета.Ru.

Напомним, что действующим обладателем престижного трофея является московский ЦСКА.