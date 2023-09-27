Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»

27 Сентября 2023 • 23:25 Комментировать
Леон Сатурн
1:2
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Леон Сатурна» Роман Широков раскритиковал судейство в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России против тульского «Арсенала».

Специалист считает, что судьи могли бы отработать лучше, и, по его мнению, арбитры, которые работали на этом матче хуже тех, которые работают во Второй лиге.

«Надо смотреть, но говорят, что после нашего последнего удара мяч пересёк линию ворот. Соответственно, боковой пропустил. Он очень много пропустил. Очень плохое судейство в его исполнении. Особых претензий к ним нету, но к боковому есть», - заявил Широков в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что подмосковный клуб проиграл со счётом 1:2 и выбыл из борьбы за титул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Арсенал Тула Леон Сатурн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Форте Форте
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
0
Видео
Окончен после пенальти
Амкар Пермь Амкар Пермь
Кубань Кубань
1
1
3.90 3.10 2.08
Видео
Окончен
СКА-Ростов СКА-Ростов
Нефтехимик Нефтехимик
0
3
4.00 3.50 1.92
Видео
Окончен
Динамо Брянск Динамо Брянск
Шинник Шинник
1
3
2.20 3.50 3.25
Видео
Окончен
Знамя Труда Знамя Труда
Волгарь Волгарь
1
3
5.00 3.95 1.65
Видео
Окончен
Луки-Энергия Луки-Энергия
Енисей Енисей
1
2
9.00 5.20 1.35
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Ленинградец Ленинградец
1
0
2.25 3.10 3.40
Видео
Окончен
Леон Сатурн Леон Сатурн
Арсенал Тула Арсенал Тула
1
2
4.30 3.50 1.86
Видео
Окончен
Ротор Ротор
Алания Алания
1
0
4.60 3.70 1.76
Видео
Окончен
Текстильщик Текстильщик
Родина Москва Родина Москва
1
3
5.00 4.10 1.63
Видео
28.09.23 в 16:30
2DROTS 2DROTS
Химки Химки
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
23:25 · Кубок России
Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»
21:05 · Кубок России
«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору» 1
21:01 · Кубок России
«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»
20:56 · Кубок России
Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»
20:28 · Кубок России
«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче
20:26 · Кубок России
«КАМАЗ» по делу дожал «Ленинградец» в кубковом матче
20:04 · Кубок России
Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно» 4
19:59 · Кубок России
«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»
19:58 · Кубок России
«Шинник» прошёл брянское «Динамо»
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
18:35 · Кубок России
«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА
17:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге
17:38 · Кубок России
Дьяков поделился ожиданиями от матча 2DROTS – «Химки»
16:07 · Кубок России
«Черноморец» прошёл «Биолог-Новокубанск»
14:54 · Кубок России
«Акрон» забил «Рязани» шесть мячей
Все новости