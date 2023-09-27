Широков раскритиковал судейство в кубковом матче против тульского «Арсенала»

Главный тренер «Леон Сатурна» Роман Широков раскритиковал судейство в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России против тульского «Арсенала».

Специалист считает, что судьи могли бы отработать лучше, и, по его мнению, арбитры, которые работали на этом матче хуже тех, которые работают во Второй лиге.

«Надо смотреть, но говорят, что после нашего последнего удара мяч пересёк линию ворот. Соответственно, боковой пропустил. Он очень много пропустил. Очень плохое судейство в его исполнении. Особых претензий к ним нету, но к боковому есть», - заявил Широков в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что подмосковный клуб проиграл со счётом 1:2 и выбыл из борьбы за титул.