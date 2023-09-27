«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору»

Сенсацией завершился последний на сегодня кубковый матч, в котором «Ротор» играл против «Алании», которая лидирует в Мелбет-Первой лиги. Игра не особо изобиловала моментами до первого гола. На 70-й минуте Ризван Ахмедханов со штрафного пробил над стенкой в левую девятку - 1:0. Тут же обмен опасными атаками, но Михаил Агеев у хозяев и Батраз Гурциев с Аланом Багаевым у соперника не попали в створ.
«Ротор» прошел дальше.
Протокол игры
|(1:0) Ахмедханов Ризван70'
Самок Сергей•Донцов Кирилл•Никитин Алексей46' (Завезён Юрий (46') •Пелих Данил46' (Зуйков Сергей (46') •Шумских Алексей•Ахмедханов Ризван•Камлашев Даниил•Пяткин Иван•Воробьёв Илья64' (Агеев Михаил (64') •Магомедов Рашид64' (Дворецков Филипп (64') • 83'Родионов Кирилл Максимович
Запасные: Аверкиев Вадим•Арсентьев Даниил
Натабашвили Георгий• 70'Качмазов Сослан•Багаев Алан•Засеев Азамат79' (Хабалов Алан (79') •Бутаев Аллон79' (Губиев Эрик (79') •Сухорученко Михаил•Дауров Руслан72' (Плиев Константин (72') •Гурциев Батраз•Хадарцев Батраз 36'66' (Гаглоев Тарас (66') •Мельников Степан•Кротов Вячеслав 61'66' (Тобоев Таймураз (66')
Запасные: Машуков Ислам•Солдатенко Ростислав
27 сентября.
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