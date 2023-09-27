«Алания» завершила кубковые выступления, проиграв «Ротору»

Сенсацией завершился последний на сегодня кубковый матч, в котором «Ротор» играл против «Алании», которая лидирует в Мелбет-Первой лиги. Игра не особо изобиловала моментами до первого гола. На 70-й минуте Ризван Ахмедханов со штрафного пробил над стенкой в левую девятку - 1:0. Тут же обмен опасными атаками, но Михаил Агеев у хозяев и Батраз Гурциев с Аланом Багаевым у соперника не попали в створ.

«Ротор» прошел дальше.