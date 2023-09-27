«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»

«Текстильщик» боролся с «Родиной» за победу в кубковой встрече. В первом тайме Амур Калмыков с линии вратарской пробил над воротами. И все же гости повели в конце первого тайма, когда Иван Тимошенко протолкнул мяч в сетку. После перерыва Максим Турищев метко пробил в ближний угол, наказав голкипера за позиционную ошибку. В концовке голкипер «Текстильщика» прервал прострел от лицевой линии, и Турищев тут же пробил в цель. На последней минуте Никита Симдянкин реализовал выход один на один и забил гол престижа - 1:3. «Родина» уверенно шагает дальше.