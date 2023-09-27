«Родина» без проблем прошла «Текстильщик»

«Текстильщик» боролся с «Родиной» за победу в кубковой встрече. В первом тайме Амур Калмыков с линии вратарской пробил над воротами. И все же гости повели в конце первого тайма, когда Иван Тимошенко протолкнул мяч в сетку. После перерыва Максим Турищев метко пробил в ближний угол, наказав голкипера за позиционную ошибку. В концовке голкипер «Текстильщика» прервал прострел от лицевой линии, и Турищев тут же пробил в цель. На последней минуте Никита Симдянкин реализовал выход один на один и забил гол престижа - 1:3. «Родина» уверенно шагает дальше.
Протокол игры
|35'Тимошенко Иван (0:1)
|58'Турищев Максим (0:2)
|81'Турищев Максим (0:3)
|(1:3) 90'
Григорьев Антон•Стешин Евгений•Климов Игорь•Лямзин Михаил46' (Ермолин Роман (46') • 59'Канаев Михаил46' (Горовых Даниил (46') •Самылин Алексей•Сентюрин Михаил•Семашкин Дмитрий64' (Симдянкин Никита (64') •Евсеев Алексей• 73'Сергеев Виктор64' (Скворцов Алексей (64') •Данилин Максим Николаевич77' (Елисеев Александр (77')
Запасные: Калин Данила•Яворский Никита
Шакеров Ринат•Юдинцев Георгий 59'64' (Воропаев Артём (64') •Клещенко Александр•Крижан Митча•Сокол Артём Анатольевич•Фищенко Руслан•Дмитриев Олег75' (Вачхольз Уэсли Ната (75') •Гордюшенко Астемир 20'64' (Самко Владислав (64') •Бакаев Солтмурад•Калмыков Амур•Тимошенко Иван44' (Турищев Максим (44')
Запасные: Плиев Заурбек•Городовой Алексей•Шильцов Константин
27 сентября.
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