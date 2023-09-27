Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»

В борьбе за выход в следующий кубковый раунд «Леон Сатурн» сыграл против «Арсенала». 11 секунд после стартового свистка, и гости повели после удара Дмитрия Баркова, который замкнул прострел. Еще одна атака, и Барков добавил мяч в сетку после спасения голкипера и неудачного выноса защитника. Сразу после перерыва игрок «Арсенала» мог оформлять хет-трик, но соперник выбил мяч с ленточки. Интрига вернулась в концовке, когда из пределов вратарской замкнул прострел Дмитрий Мичуренков. Голкипер гостей Даниил Герасимов вскоре феноменально среагировал на удар и сохранил победу своей команде - 2:1.
Протокол игры
|1'Барков Дмитрий (0:1)
|8'Барков Дмитрий (0:2)
|(1:2) Мичуренков Дмитрий84'
Русанов Владислав•Сухарев Данила• 90'Мартынов Илья•Савиных Данил•Карев Вадим• 85'Кнышев Никита•Ковалёв Константин•Гоманюк Илья54' (Предеус Илья (54') •Бацуев Аюб62' (Мичуренков Дмитрий (62') • 68'Закиров Артём•Мелекесцев Тимур62' (Сливин Алексей (62')
Запасные: Матвеенков Валерий•Николаев Даниил•Воротников Илья•Азаренков Максим 90'
Герасимов Даниил•Быковский Илья•Нижегородов Константин•Денисов Александр•Ндука Ифеани Давид•Халназаров Рустам88' (Файзуллин Дэнис (88') • 90'Яковлев Максим63' (Померко Алексей (63') •Хабибов Ансор53' (Павлов Даниил (53') •Суханов Артём•Пантелеев Владислав•Барков Дмитрий
27 сентября.
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