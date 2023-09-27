Быстрый дубль Баркова позволил «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн»

В борьбе за выход в следующий кубковый раунд «Леон Сатурн» сыграл против «Арсенала». 11 секунд после стартового свистка, и гости повели после удара Дмитрия Баркова, который замкнул прострел. Еще одна атака, и Барков добавил мяч в сетку после спасения голкипера и неудачного выноса защитника. Сразу после перерыва игрок «Арсенала» мог оформлять хет-трик, но соперник выбил мяч с ленточки. Интрига вернулась в концовке, когда из пределов вратарской замкнул прострел Дмитрий Мичуренков. Голкипер гостей Даниил Герасимов вскоре феноменально среагировал на удар и сохранил победу своей команде - 2:1.