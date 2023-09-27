«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче

В среду в кубковом матче встретились «Луки-Энергия» и «Енисей». Почти час команды провели без забитых голов, после чего в течение пяти минут проводили результативные атаки. Даниил Шабалин подарил хозяевам надежду на победу, но соперник тут же ответил меткими ударами Андрея Окладникова и Ираклия Логуа, после чего не упустил победу (2:1).Протокол игры