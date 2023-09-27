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«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче

27 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать
Луки-Энергия
1:2
Енисей
окончен

В среду в кубковом матче встретились «Луки-Энергия» и «Енисей». Почти час команды провели без забитых голов, после чего в течение пяти минут проводили результативные атаки. Даниил Шабалин подарил хозяевам надежду на победу, но соперник тут же ответил меткими ударами Андрея Окладникова и Ираклия Логуа, после чего не упустил победу (2:1).Протокол игры

 
Луки-Энергия1:2Енисей
(1:0) Шабалин Даниил55'  
  58'Окладников Андрей (1:1)
  60'Логуа Ираклий (1:2)
Ваулин ДаниилКурбанов Игорь 41' (Шмидт Денис ( 41') Белик ИванОвсянкин ИванИванов Игорь II 81' (Шепет Никита ( 81') Багдашкин РенатЗахаров ДмитрийНесговоров НиколайСтребцов ДанилаШабалин ДаниилЕгоров Александр
Запасные: Рязанов ДанилМайборода МихаилСсорин ВадимСсорин Денис
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий  45' 65' (Капустянский Данил ( 65') Крашевский ЯрославМасловский АлександрФеррейра ХерманРаздорских НикитаОрлов Андрей  73'Немченко АнатолийЛогуа Ираклий 89' (Оганичев Даниил ( 89') Канаплин Александр 65' (Акимов Дмитрий ( 65') Окладников Андрей
Запасные: Польшиков ДанилаКотов КонстантинРейз Александр
27 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Луки-Энергия
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