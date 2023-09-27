«Енисей» одержал волевую победу в кубковом матче

В среду в кубковом матче встретились «Луки-Энергия» и «Енисей». Почти час команды провели без забитых голов, после чего в течение пяти минут проводили результативные атаки. Даниил Шабалин подарил хозяевам надежду на победу, но соперник тут же ответил меткими ударами Андрея Окладникова и Ираклия Логуа, после чего не упустил победу (2:1).Протокол игры
|(1:0) Шабалин Даниил55'
|58'Окладников Андрей (1:1)
|60'Логуа Ираклий (1:2)
Ставер Евгений•Стежко Виталий 45'65' (Капустянский Данил (65') •Крашевский Ярослав•Масловский Александр•Феррейра Херман•Раздорских Никита•Орлов Андрей• 73'Немченко Анатолий•Логуа Ираклий89' (Оганичев Даниил (89') •Канаплин Александр65' (Акимов Дмитрий (65') •Окладников Андрей
Запасные: Польшиков Данила•Котов Константин•Рейз Александр
27 сентября.
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