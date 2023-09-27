«КАМАЗ» по делу дожал «Ленинградец» в кубковом матче

Представители Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Ленинградец» определяли сильнейшего в кубковом матче. Перевес хозяев в первом тайме вылился в 11-метровый удар. Александр Гаглоев его заработал, он же его и запорол, пробив выше ворот. «Ленинградец» исключительно отбивался и после перерыва. Развязка случилась на 84-й минуте. После подачи углового с правого фланга здорово вверху сыграл Валентин Пальцев и забил победный мяч.
«КАМАЗ» заслуженно идет/едет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Пальцев Валентин84'
Смирнов Алексей Сергеевич•Гюрджан Артём•Почивалин Валерий•Ратников Савелий•Защепкин Роман•Гаглоев Александр•Борисенко Григорий•Фартуна Борис•Куль Руслан89' (Таликин Дамир (89') •Щербатюк Александр•Пальцев Валентин
27 сентября. Стадион "КАМАЗ" (Набережные Челны).
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