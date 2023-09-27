«КАМАЗ» по делу дожал «Ленинградец» в кубковом матче

Представители Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» и «Ленинградец» определяли сильнейшего в кубковом матче. Перевес хозяев в первом тайме вылился в 11-метровый удар. Александр Гаглоев его заработал, он же его и запорол, пробив выше ворот. «Ленинградец» исключительно отбивался и после перерыва. Развязка случилась на 84-й минуте. После подачи углового с правого фланга здорово вверху сыграл Валентин Пальцев и забил победный мяч.

«КАМАЗ» заслуженно идет/едет дальше.