Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно»

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов высказался о вылете махачкалинского клуба из розыгрыша Кубка России.

Напомним, что подопечные Курбана Бердыева на выезде потерпели поражение от таганрогского «Форте» со счётом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке первого тайма.

Спортивный функционер отметил, что его команда хотела победить, но что-то пошло не так.

«Любое поражение неприятно, мы сделаем выводы. Жаль, что у команд РПЛ есть возможность играть несколько раз, а для нас Кубок закончен», - приводит слова Газизова «Матч ТВ».