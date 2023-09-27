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Кубок России

Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно»

27 Сентября 2023 • 20:04 Комментировать
Форте
1:0
Динамо Махачкала
окончен

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов высказался о вылете махачкалинского клуба из розыгрыша Кубка России.

Напомним, что подопечные Курбана Бердыева на выезде потерпели поражение от таганрогского «Форте» со счётом 0:1, пропустив единственный мяч в концовке первого тайма.

Спортивный функционер отметил, что его команда хотела победить, но что-то пошло не так.

«Любое поражение неприятно, мы сделаем выводы. Жаль, что у команд РПЛ есть возможность играть несколько раз, а для нас Кубок закончен», - приводит слова Газизова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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