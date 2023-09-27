«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»

В борьбе за 1/16 финала «Знамя Труда» играл против «Волгаря». Главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги в первенстве никому не уступает на протяжении трех поединков, а сегодня праздновал победу. В первом тайме Евгений Шляков и Тимур Жамалетдинов обеспечили задел в два гола для гостей. На экваторе второй половины Руслан Тутаев отыграл один мяч, а вскоре Кирилл Косарев забил третий гол - 3:1, «Волгарь» идет дальше.
Протокол игры
|25'Шляков Евгений (0:1)
|32'Жамалетдинов Тимур (0:2)
|(1:2) Тутаев Руслан65'
|79'Косарев Кирилл (1:3)
Стратан Даниил•Ахильгов Абдурахман• 63'Малания Диего•Жемайтис Данила46' (Костяев Максим (46') •Бурков Глеб•Красильщиков Иван63' (Карепин Павел (63') •Шанин Ян63' (Рендаков Александр (63') •Пацев Денис 20'46' (Харланов Ярослав (46') •Тутаев Руслан•Урхов Роман•Джиоев Арсен46' (Любченко Олег (46')
Запасные: Субботин Евгений•Крайнов Владислав
Смирнов Олег•Анисимов Анатолий• 74'Хомуха Иван•Прошкин Егор•Шайхтдинов Дамир46' (Зуев Илья Вячеславович (46') •Шакуро Павел• 23'Шляков Евгений•Полубояринов Данил•Ушатов Кирилл82' (Маляров Никита (82') •Лесников Дмитрий81' (Мартовой Даниил (81') •Жамалетдинов Тимур70' (Косарев Кирилл (70')
Запасные: Одоевский Даниил•Смирнов Дмитрий II
27 сентября.
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