«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»

В борьбе за 1/16 финала «Знамя Труда» играл против «Волгаря». Главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги в первенстве никому не уступает на протяжении трех поединков, а сегодня праздновал победу. В первом тайме Евгений Шляков и Тимур Жамалетдинов обеспечили задел в два гола для гостей. На экваторе второй половины Руслан Тутаев отыграл один мяч, а вскоре Кирилл Косарев забил третий гол - 3:1, «Волгарь» идет дальше.