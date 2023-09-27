«Шинник» прошёл брянское «Динамо»

Брянское «Динамо» противостояло «Шиннику» в кубковом матче на стадии 1/32 финала. Команда из Ярославля быстро повела после удара Дмитрия Осипова, а также развила успех сразу после перерыва (Дмитрий Малыхин). Роман Емельянов вернул динамовцев в игру, но все же Александр Ставпец забил третий гол - 1:3.
Протокол игры
|51'Малыхин Дмитрий (0:2)
|82'Ставпец Александр (1:3)
Шебанов Денис•Евтушенко Сергей•Луппа Данил•Осипов Дмитрий•Медведев Артем60' (Гордеев Кирилл (60') •Новиков Максим•Дрогунов Владислав•Новик Антон•Пикатов Дмитрий•Кудряшов Павел72' (Канищев Александр (72') •Купцов Дмитрий
Вамбольт Денис•Семёнов Андрей Игоревич•Шадринцев Дмитрий•Малахов Артём83' (Кузнецов Павел (83') •Валиахметов Эдуард•Зинков Вячеслав•Гащенков Михаил59' (Емельянов Роман (59') •Самойлов Денис46' (Самсонов Артём Сергеевич (46') •Малыхин Дмитрий70' (Ставпец Александр (70') •Низамутдинов Эльдар46' (Андреев Игорь (46') •Рубцов Илья
Запасные: Шишков Роман•Довбня Александр
27 сентября.
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