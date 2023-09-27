«Шинник» прошёл брянское «Динамо»

Брянское «Динамо» противостояло «Шиннику» в кубковом матче на стадии 1/32 финала. Команда из Ярославля быстро повела после удара Дмитрия Осипова, а также развила успех сразу после перерыва (Дмитрий Малыхин). Роман Емельянов вернул динамовцев в игру, но все же Александр Ставпец забил третий гол - 1:3.