«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти

Судьба кубкового матча «Амкар» - «Кубань» определялась в серии пенальти. Оба тайма завершились с равным счетом. Гаррик Левин открыл счет на девятой минуте, а пермяки отыгрались после удара Максима Мартусевича с 11 метров. Второй тайм получился «сухим», а в послематчевой перестрелке победили хозяева - 4:2.
Протокол игры
|Амкар Пермь
1:1
(пен. 4:2)
|Кубань
|9'Левин Гаррик (0:1)
|(1:1) Мартусевич Максим38'
Хамхоев Хазбулат•Дёмин Вячеслав•Максим Игнатьев•Кайков Денис•Мартусевич Максим•Морозов Константин•Пьянченко Василий•Папикян Давид 76'78' (Тюкалов Евгений (78') • 79'Захаров Илья Игоревич46' (Раджабов Алекс (46') •Матюшенко Иван67' (_Podbeltsev A. (67') •Бурыкин Кирилл46' (Муталиев Аслан (46')
Терновский Дмитрий•Байрыев Азат•Таказов Сослан•Безденежных Игорь65' (Лаук Максим (65') •Чуперка Валерий46' (Бакалюк Никита (46') •Фаттахов Ленар73' (Смирнов Александр (73') • 87'Кенфак Оливье65' (_Reichmen B. (65') • 74'Кертанов Константин65' (Абдоков Нури (65') •Левин Гаррик•Мосейчук Илья•Грузнов Илья
Запасные: Нестеренко Юрий•Рейхмен Богдан•Веденеев Максим
27 сентября.
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