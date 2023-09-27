«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти

Судьба кубкового матча «Амкар» - «Кубань» определялась в серии пенальти. Оба тайма завершились с равным счетом. Гаррик Левин открыл счет на девятой минуте, а пермяки отыгрались после удара Максима Мартусевича с 11 метров. Второй тайм получился «сухим», а в послематчевой перестрелке победили хозяева - 4:2.