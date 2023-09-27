«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА

Завершился кубковый матч между ростовским СКА и «Нефтехимиком». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва гости выдали голевой дуплет. Данил Липовой и Владислав Агалаков добились запаса в два мяча, а ближе к концу «Нефтехимик» уже громил противника после пенальти Александра Кахидзе.

3:0, нижнекамцы идут дальше.