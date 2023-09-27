«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА

Завершился кубковый матч между ростовским СКА и «Нефтехимиком». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва гости выдали голевой дуплет. Данил Липовой и Владислав Агалаков добились запаса в два мяча, а ближе к концу «Нефтехимик» уже громил противника после пенальти Александра Кахидзе.
3:0, нижнекамцы идут дальше.
Протокол игры
|48'Липовой Данил (0:1)
|52'Агалаков Владислав (0:2)
|81'Кахидзе Александр (0:3)
Гуськов Вадим•Михайличенко Богдан II•Щербань Дмитрий•Булатников Олег•Мамедов Ринат64' (Алексеев Алексей (64') •Фёдоров Илья II•Макаров Егор•Юшко Кирилл75' (Романов Роман (75') •Рзаев Руслан 30'64' (Храмов Даниил (64') •Каштан Никита64' (Мирзоев Алишер (64') •Соломатин Павел85' (Назаров Владимир (85')
Запасные: Адыгезалзаде Рауль•Кармазин Максим
27 сентября.
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