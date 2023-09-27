Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА

27 Сентября 2023 • 18:35 Комментировать
СКА-Ростов
0:3
Нефтехимик
окончен

Завершился кубковый матч между ростовским СКА и «Нефтехимиком». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва гости выдали голевой дуплет. Данил Липовой и Владислав Агалаков добились запаса в два мяча, а ближе к концу «Нефтехимик» уже громил противника после пенальти Александра Кахидзе.

3:0, нижнекамцы идут дальше.

Протокол игры  
СКА-Ростов0:3Нефтехимик
  48'Липовой Данил (0:1)
  52'Агалаков Владислав (0:2)
  81'Кахидзе Александр (0:3)
Гуськов ВадимМихайличенко Богдан IIЩербань ДмитрийБулатников ОлегМамедов Ринат 64' (Алексеев Алексей ( 64') Фёдоров Илья IIМакаров ЕгорЮшко Кирилл 75' (Романов Роман ( 75') Рзаев Руслан  30' 64' (Храмов Даниил ( 64') Каштан Никита 64' (Мирзоев Алишер ( 64') Соломатин Павел 85' (Назаров Владимир ( 85')
Запасные: Адыгезалзаде РаульКармазин Максим
Ещенко Сергей 85' (Зириков Николай ( 85') Сагуткин ДаниилМорозов КонстантинГерасимов АлексейТалалай ДенисМарухин ВладимирКахидзе АлександрАгалаков Владислав 77' (Денисов Роман ( 77') Липовой Данил 74' (Ситдиков Марат ( 74') Емельянов ДанилаПершин Матвей
27 сентября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Ска Ростов-На-Дону
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
Тюмень Тюмень
2
0
3.50 3.45 2.05
Видео
Окончен после пенальти
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Сокол Сокол
1
1
2.00 3.30 3.90
Видео
Окончен
Рязань Рязань
Акрон Акрон
1
6
7.40 4.60 1.41
Видео
Окончен
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
Черноморец Нв Черноморец Нв
1
2
4.90 3.95 1.66
Видео
Окончен
Форте Форте
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
0
Видео
Окончен после пенальти
Амкар Пермь Амкар Пермь
Кубань Кубань
1
1
3.90 3.10 2.08
Видео
Окончен
СКА-Ростов СКА-Ростов
Нефтехимик Нефтехимик
0
3
4.00 3.50 1.92
Видео
Окончен
Динамо Брянск Динамо Брянск
Шинник Шинник
1
3
2.20 3.50 3.25
Видео
Окончен
Знамя Труда Знамя Труда
Волгарь Волгарь
1
3
5.00 3.95 1.65
Видео
91 мин
Луки-Энергия Луки-Энергия
Енисей Енисей
1
2
9.00 5.20 1.35
Видео
91 мин
КАМАЗ КАМАЗ
Ленинградец Ленинградец
0
0
2.25 3.10 3.40
Видео
61 мин
Леон Сатурн Леон Сатурн
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
2
4.30 3.50 1.86
Видео
Перерыв
Ротор Ротор
Алания Алания
0
0
4.60 3.70 1.76
Видео
Перерыв
Текстильщик Текстильщик
Родина Москва Родина Москва
0
1
5.00 4.10 1.63
Видео
28.09.23 в 16:30
2DROTS 2DROTS
Химки Химки
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
20:04 · Кубок России
Газизов – о вылете махачкалинского «Динамо» из Кубка России: «Любое поражение неприятно»
19:59 · Кубок России
«Волгарь» выбил из Кубка «Знамя Труда»
19:58 · Кубок России
«Шинник» прошёл брянское «Динамо»
18:38 · Кубок России
«Амкар» переиграл «Кубань» в серии пенальти
18:35 · Кубок России
«Нефтехимик» разгромил ростовский СКА
17:53 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге
17:38 · Кубок России
Дьяков поделился ожиданиями от матча 2DROTS – «Химки»
16:07 · Кубок России
«Черноморец» прошёл «Биолог-Новокубанск»
14:54 · Кубок России
«Акрон» забил «Рязани» шесть мячей
14:49 · Кубок России
Хабаровский СКА по пенальти прошёл «Сокол»
14:15 · Кубок России
Голубев: «Уфа» ставит задачу выйти в РПЛ» 1
13:46 · Кубок России
Емельянов почти восстановился от травмы эксклюзив
13:18 · Кубок России
​«Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» - в списке 5 моментов
12:17 · Кубок России
Защитник «Химок» Скворцов поделился ожиданиями от матча против 2DROTS
12:00 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» - «Сокол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости