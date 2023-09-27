«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге

В среду в кубковом матче играли «Форте» и «Динамо» из Махачкалы. Коллектив из Таганрога победил со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Королькова на 43-й минуте. Гостевая команда сосредоточится на игре в Мелбет-Первой лиге, где идет на втором месте.
Протокол игры
|(1:0) Корольков Кирилл43'
Москаленко Николай•Халимбеков Рустам•Чистяков Никита•Панченко Александр• 13'Муслуев Идрис•Шведюк Илья•Корольков Кирилл73' (Володкин Пётр (73') •Охрименко Евгений• 59'Могилев Егор•Лаврищев Дмитрий•Руднев Максим64' (Фёдоров Захар (64')
Гошев Евгений•Осокин Денис•Сандрачук Александр•Сундуков Темиркан82' (Гаджиев Абакар (82') •Исаев Шамиль62' (Яхьяев Ислам (62') •Магомедов Ражаб•Джабраилов Абдулпаша•Сантино Смит62' (Насибов Магомед (62') •Лисакович Руслан•Абдурагимов Рамазан•Алиев Руслан
Запасные: Гаджиев Шамиль•Яхьев Ислам II•Магомедов Тимур
27 сентября.
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