«Динамо» из Махачкалы вылетело из Кубка, проиграв в Таганроге

В среду в кубковом матче играли «Форте» и «Динамо» из Махачкалы. Коллектив из Таганрога победил со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Королькова на 43-й минуте. Гостевая команда сосредоточится на игре в Мелбет-Первой лиге, где идет на втором месте.