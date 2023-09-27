Дьяков поделился ожиданиями от матча 2DROTS – «Химки»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России, в котором медийная команда 2 DROTS сыграет против «Химок».

Экс-игрок сборной России отметил, что большинство медийных команд является профессиональными, а в 2DROTS собраны игроки, которые прошли академии клубов и даже выступали во Второй лиге.

«Химки» — команда, которая только вылетела из премьер лиги и ставит задачу вернуться. Если они будут проигрывать полупрофессиональному клубу, им стоит задуматься, тем ли видом спорта они занимаются, так что «Химки» обязаны их проходить, а как сложится, посмотрим», приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Игра состоится завтра, 28 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.