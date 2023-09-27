«Черноморец» прошёл «Биолог-Новокубанск»

«Биолог-Новокубанск» и «Черноморец» соперничали за выход в следующий кубковый раунд. Гости добились перевеса в два мяча за две минуты ближе к концу первого тайма. Сначала Никита Панамарев реализовал пенальти, а Артём Делькин упрочил перевес представителя Мелбет-Первой лиги. Олег Коротков вернул интригу на 85-й минуте, но «Биолог» все же завершает свой путь в турнире.
Протокол игры
|34'Панамарев Никита (0:1)
|36'Делькин Артём (0:2)
|(1:2) Коротков Олег85'
Дьячков Александр•Пириев Магомед•Пунегов Даниил•Ливаднов Евгений46' (Полях Данил (46') •Балкизов Ренат•Аветиков Виктор60' (Коротков Олег (60') • 86'Борисов Александр•Изосимов Роман 62'72' (Моргунов Александр (72') •Дудаев Юрий•Миносян Григорий 11'46' (Каргин Никита (46') •Малыш Максим
Запасные: Саркисов Апрес•Мамкин Илья•Кучейко Владислав
Филиппов Михаил•Хагур Руслан•Кумбурович Никола•Кириленко Владислав•Красильниченко Олег57' (Адаев Владислав (57') •Панамарев Никита82' (Казимов Абдулхаким (82') •Магомедов Зикрула9' (Климов Никита (9') •Будагян Юрий•Басыров Станислав82' (Аликберов Тимур (82') •Абакаров Магомед•Делькин Артём57' (Руденко Владислав (57')
Запасные: Тюрин Матвей
27 сентября.
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