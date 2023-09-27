«Черноморец» прошёл «Биолог-Новокубанск»

«Биолог-Новокубанск» и «Черноморец» соперничали за выход в следующий кубковый раунд. Гости добились перевеса в два мяча за две минуты ближе к концу первого тайма. Сначала Никита Панамарев реализовал пенальти, а Артём Делькин упрочил перевес представителя Мелбет-Первой лиги. Олег Коротков вернул интригу на 85-й минуте, но «Биолог» все же завершает свой путь в турнире.