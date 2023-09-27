«Акрон» забил «Рязани» шесть мячей

«Акрон» уверенно шагнул в пятый кубковый раунд текущего сезона. Тольяттинцы устроили голевое шоу в гостях у второлиговой «Рязани» - 6:1. Представитель Мелбет-Первой лиги забил по три мяча в каждом тайме и шагнул в следующий раунд.
Протокол игры
|25'Азаров Владимир (0:1)
|36'Эльдарушев Абу-Саид (0:2)
|45'Савичев Константин (0:3)
|53'Погосов Артём (1:4)
|66'Понсе Андрес (1:5)
|75'Апеков Руслан (1:6)
Отмахов Владимир•Рубчинский Эдуард•Поляков Павел59' (Баранов Дмитрий II (59') •Петрухин Роман•Цесь Святослав•Марков Владимир70' (Жустьев Никита (70') •Шаталов Данил70' (Волчков Кирилл (70') •Калабухов Дмитрий56' (Аксёнов Егор (56') •Трифонов Павел•Галиев Максим•Журавлёв Георгий56' (Пурак Вячеслав (56')
Запасные: Мандзукас Яссон•Тимофеев Максим
Сангаре Дэвид•Ходжаниязов Джамалдин7' (Бокоев Марат (7') •Данилкин Егор•Димоски Боян•Макаров Сергей•Азаров Владимир 41'59' (Понсе Андрес (59') •Погосов Артём69' (Килин Антон (69') •Чудин Иван59' (Песегов Евгений (59') •Савичев Константин•Апеков Руслан•Эльдарушев Абу-Саид59' (Галкин Владислав (59')
Запасные: Данилин Кирилл•Волков Сергей•Конюхов Вадим
27 сентября.
Бан пользователя