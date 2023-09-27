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«Акрон» забил «Рязани» шесть мячей

27 Сентября 2023 • 14:54 Комментировать
Рязань
1:6
Акрон
окончен

«Акрон» уверенно шагнул в пятый кубковый раунд текущего сезона. Тольяттинцы устроили голевое шоу в гостях у второлиговой «Рязани» - 6:1. Представитель Мелбет-Первой лиги забил по три мяча в каждом тайме и шагнул в следующий раунд.

Протокол игры  
Рязань1:6Акрон
  25'Азаров Владимир (0:1)
  36'Эльдарушев Абу-Саид (0:2)
  45'Савичев Константин (0:3)
  53'Погосов Артём (1:4)
  66'Понсе Андрес (1:5)
  75'Апеков Руслан (1:6)
Отмахов ВладимирРубчинский ЭдуардПоляков Павел 59' (Баранов Дмитрий II ( 59') Петрухин РоманЦесь СвятославМарков Владимир 70' (Жустьев Никита ( 70') Шаталов Данил 70' (Волчков Кирилл ( 70') Калабухов Дмитрий 56' (Аксёнов Егор ( 56') Трифонов ПавелГалиев МаксимЖуравлёв Георгий 56' (Пурак Вячеслав ( 56')
Запасные: Мандзукас ЯссонТимофеев Максим
Сангаре ДэвидХоджаниязов Джамалдин 7' (Бокоев Марат ( 7') Данилкин ЕгорДимоски БоянМакаров СергейАзаров Владимир  41' 59' (Понсе Андрес ( 59') Погосов Артём 69' (Килин Антон ( 69') Чудин Иван 59' (Песегов Евгений ( 59') Савичев КонстантинАпеков РусланЭльдарушев Абу-Саид 59' (Галкин Владислав ( 59')
Запасные: Данилин КириллВолков СергейКонюхов Вадим
27 сентября.

 

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Рязань Акрон
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